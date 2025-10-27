В МИД прокомментировали слухи о выходе стран из БРИКС

Захарова: Россия не получала от участников БРИКС информацию о намерении выхода

Россия не получила ни от одного государства-участника БРИКС информацию о намерении выхода из объединения. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так дипломат прокомментировала слухи о якобы стремлении некоторых стран покинуть БРИКС после угроз пошлинами со стороны США. «Российская сторона не получала информацию о выходе из БРИКС или о намерении покинуть его ряды ни от одного участника объединения, хотя в отношении многих из них уже действуют американские импортные пошлины», — отметила Захарова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. Об этом он рассказал в ходе выступления в Белом доме.

По мнению американского лидера, БРИКС был создан с целью бросить вызов доминированию доллара, однако теперь об этой организации «даже не говорят».