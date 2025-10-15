Трамп: Все страны выходят из БРИКС из-за пошлин США

Президент США Дональд Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Белом доме.

По мнению американского лидера, БРИКС был создан с целью бросить вызов доминированию доллара, однако теперь об этой организации «даже не говорят».

Я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали — мы выходим из БРИКС. Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС Дональд Трамп президент США

Трамп не в первый раз резко высказывается о БРИКС

В июле президент США пригрозил ввести дополнительные торговые пошлины в размере 10 процентов в отношении тех стран, которые выражают поддержку политике БРИКС. Он подчеркивал, что не собирается делать никаких исключений.

Впоследствии глава Белого дома заявлял, что БРИКС стремительно теряет свое влияние на мировой арене. «Маленькая группа», пытавшаяся, по его словам, пошатнуть позиции доллара, «стремительно увядает». Трамп утверждал, что угроза от БРИКС миновала, когда он объявил о планах ввести высокие пошлины.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объясняла критическое отношение Трампа к БРИКС стремлением организации подорвать американские интересы. «Он будет добиваться того, чтобы к Америке на мировой арене относились справедливо. И он будет принимать любые меры, чтобы [другие] страны не использовали в своих целях США и наш народ», — сказала она.

США ввели пошлины против главных стран-членов БРИКС

Резкое ужесточение политики властей США ударило по торговле с Китаем, одним из главных торговых партнеров Штатов и стран БРИКС. Китайский экспорт в США упал на фоне повышения Вашингтоном импортных пошлин, которые достигали 145 процентов. Трамп на фоне «исключительно агрессивной» позиции Пекина пообещал ввести дополнительные 100-процентные тарифы на китайские товары.

Американский лидер ввел импортные пошлины и против другой страны БРИКС — Индии. Тариф составил 50 процентов. Белый дом объяснил его введение тем, что Индия продолжила покупать российскую нефть, а попытки урегулировать ситуацию в ходе переговоров не увенчались успехом.

50-процентные тарифы были приняты и в отношении товаров из Бразилии. Отмечается, что это сделано в ответ на угрожающую США политику властей южноамериканской страны. Бразильский президент Лула да Силва в ответ на это решение Трампа заявил, что страна перестала зависеть от США и готова выстраивать отношения со всеми государствами.