Трамп заявил о конце БРИКС

Трамп: Все выходят из БРИКС из-за моих пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил о массовом выходе стран из БРИКС из-за его угроз ввести пошлины на всю продукцию из этих государств. О «конце» БРИКС он сообщил на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

По его словам, целью данной организации была атака на доллар США, однако теперь о БРИКС «даже не говорят».

«Я сказал: "Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США". Они сказали — мы выходим из БРИКС. Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС», — сказал он.

В июле Трамп уже заявлял об угасании БРИКС из-за его пошлин. «У нас есть эта маленькая группа под названием БРИКС. Она стремительно увядает. Но страны БРИКС хотели попытаться вытеснить доллар», — сказал он.