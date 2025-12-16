Десятки россиян попали в рабство в Мьянме. Одна из жертв — фотомодель, за освобождение которой требуют почти миллион рублей

Фотомодель из Сибири похитили и сделали рабыней в скам-центре Мьянмы

Торговцы людьми в Азии продолжают похищать россиян и насильно удерживать их в скам-центрах в Мьянме. Одной из последних жертв преступников стала фотомодель из Сибири, которую заманили в азиатскую страну под предлогом работы, после чего отобрали все документы и вывезли в джунгли. В плену у похитителей могут быть десятки россиян — им угрожают насилием и заставляют выполнять незаконную работу. 17 декабря одного из злоумышленников, заманивавших россиян, удалось задержать в аэропорту Таиланда. Подробности о его личности, преступной схеме и судьбе соотечественников — в материале «Ленты.ру».

Российской фотомодели предложили пять тысяч долларов за работу в Азии

Предложение о работе моделью в Таиланде поступило юной сибирячке несколько месяцев назад, еще до того, как в СМИ попала громкая история о белорусской участнице шоу «Голос», которую сделали рабыней, а затем продали на органы в Мьянме. Деньги обещали хорошие — 5 тысяч долларов (около 397 тысяч рублей) в месяц. Девушка сомневалась, но все же отправилась в Азию.

По словам вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова, с россиянкой работали профессионалы, которые смогли убедить ее в том, что ей ничто не угрожает.

Сначала жертва злоумышленников прилетела в Таиланд, а оттуда ее направили на «собеседование» в город Янгон в Мьянме. Однако вместо встречи с работодателем у россиянки отобрали все документы и отправили в скам-центр.

Чем занимаются скам-центры в Мьянме Скам-центры представляют собой места, куда обманом привозят людей из разных стран и заставляют заниматься телефонным мошенничеством. Преступники размещают в сети предложения о работе в странах Юго-Восточной Азии, которые обычно касаются IT-сферы, модельного бизнеса или туризма. Из требований — знание английского языка, наличие прививок и загранпаспорта. Желающим предлагают контракт на один год, жилье и трехразовое питание. IT-специалистам — 5000 юаней (57 тысяч рублей) и процент от работы, хостес — 100 долларов в день (8,1 тысячи рублей) и 100 долларов за каждого клиента. После того, как иностранцы приезжают в Таиланд, их отвозят в Мьянму, отбирают у них документы и держат в рабстве.

Работников скам-центра избивают и пытают электрошокерами

Сейчас соотечественницу и еще около 200 пленников из разных стран силой держат в мошенническом кол-центре. Тех, кто отказывается работать, избивают, пытают электрошокерами и угрожают расправой.

Ранее посол России в Мьянме Искандер Азизов заявил, что несколько десятков россиян могут находиться в мошеннических кол-центрах азиатской страны, куда их вывезли из Таиланда торговцы людьми.

В той части Мьянмы, где могут находиться россияне, идут бои — правительственные силы пытаются зачистить эти территории от банд. По информации Telegram-канала Mash, недавно из-за столкновений группировок боевиков и солдат всех пленников перевезли в джунгли на границе Мьянмы и Таиланда. Они в опасности из-за угроз обстрелов.

Около 200 пленников из разных стран силой держат в мошенническом кол-центре Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Как рассказал Мельников, за освобождение модели похитители потребовали 10 тысяч долларов (около 794 тысяч рублей), которых у нее нет. Правозащитник уже уведомил о произошедшем руководителя азиатского департамента МИД РФ Людмилу Воробьеву и попросил ее оказать содействие в возвращении похищенной россиянки на родину.

По моей информации, на сегодня в Мьянме еще остались как минимум три-четыре крупных скам-центра, где могут находиться сотни, если не тысячи невольников. Среди них очень много китайцев и индийцев. Наверняка есть и наши соотечественники, потому что до сих пор нет данных о большом количестве пропавших без вести в регионе россиян Иван Мельников вице-президент ЕКЦС

В посольство России в Мьянме поступают сообщения о похищениях

Сотрудники консульского отдела посольства России в Мьянме сообщили, что им поступило три аналогичных обращения от родственников и знакомых похищенных в азиатской стране соотечественников. В дипведомстве добавили, что по всем случаям были направлены соответствующие ноты в МИД Мьянмы.

Неназванный российский дипломат также отметил, что посольство поддерживает контакт с местными органами власти для оперативной помощи россиянам.

Спастись из скам-центров в Мьянме удалось шести россиянам

По подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение года освободили шесть россиян. Трех отправили в Россию в рамках процедуры репатриации, двое смогли самостоятельно покинуть страну, но были задержаны тайскими военными в связи с незаконным пересечением границы и депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая.

Пленников из скам-центра отвезли в джунгли на границе Мьянмы и Таиланда Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Организаторами скам-центров называли уроженцев Украины и Средней Азии

В конце октября одна из жертв мошенников на условиях анонимности рассказала, как охотятся за мечтающими работать моделями в Азии россиянками, которые потом попадают в рабство. РЕН ТВ удалось установить личности участников преступной группировки — ими, как утверждают журналисты, оказались уроженцы Украины и Средней Азии.

По словам пострадавшей девушки, ее в мошеннический кол-центр заманила украинка Карина Шрамко, а руководителем вербовщицы является мужчина по имени Нематулло Абдуллоев. Шрамко пообещала жертве достойный заработок и помощь на протяжении всего пребывания в Камбодже. Но когда девушка приехала на место и увидела свою комнату, она ощутила «дикий ужас».

Она сказала: «А чего ты ожидала? Ты хотела получить большую зарплату, приехать на халяву и чтобы тебе дали пятизвездочный отель? Извини, но с вами, русскими, только так и стоит поступать» <...> Я до этого не знала даже, что она является гражданкой Украины, и что на самом деле меня ждало не то, что она изначально, конечно же, заявляла Жертва скам-центра, беседовавшая с РЕН-ТВ на условиях анонимности

Также пострадавшая отметила, что преступники целенаправленно охотятся за русскими девушками.

17 декабря в аэропорту Бангкока задержали еще одного из вербовщиков тайских скам-центров, куда заманивали российских моделей. Им оказался уроженец Таджикистана и резидент России по имени Рустам. В Таиланде он занимался вербовкой россиянок и китаянок (мужчина в совершенстве знает китайский язык) через соцсети. Мошенник обещал девушкам высокую зарплату и будущее в модельном бизнесе. С его помощью жертвы попадали в Мьянму и Камбоджу.