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12:38, 27 июня 2026Россия

Путин и Лукашенко проведут расширенные переговоры

Эйсмонт: Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 27 июня в расширенном составе
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным состоятся в субботу, 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

«Переговоры с президентом России запланированы сегодня [27 июня]», — уточнила Эйсмонт. Кроме того, они будут проведены в расширенном составе.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ 26 июня. Накануне они с главой российского государства провели встречу один на один в резиденции Путина на Валдае.

Издание «БелТА» писало, что темой их переговоров станет взаимодействие между Россией и Белоруссией в разных вопросах. Также главы двух государств планировали обсудить политическую обстановку в регионе.

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