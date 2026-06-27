Путин и Лукашенко проведут расширенные переговоры

Эйсмонт: Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 27 июня в расширенном составе

Переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и президентом России Владимиром Путиным состоятся в субботу, 27 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря белорусского лидера Наталью Эйсмонт.

«Переговоры с президентом России запланированы сегодня [27 июня]», — уточнила Эйсмонт. Кроме того, они будут проведены в расширенном составе.

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в РФ 26 июня. Накануне они с главой российского государства провели встречу один на один в резиденции Путина на Валдае.

Издание «БелТА» писало, что темой их переговоров станет взаимодействие между Россией и Белоруссией в разных вопросах. Также главы двух государств планировали обсудить политическую обстановку в регионе.