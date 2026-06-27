Стало известно о жертве после атаки ВСУ на российский город-миллионник

Губернатор Бочаров: 11 человек пострадали из-за атаки ВСУ на Волгоград

Число пострадавших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Волгоград увеличилось, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров в Telegram.

«К сожалению, в результате сегодняшней ракетной атаки есть погибший. В ходе ликвидации повреждений обнаружено тело работника предприятия», — отметил он.

Поиски еще одного сотрудника, как сообщает глава региона, продолжаются. Число пострадавших жителей крупного российского города увеличилось до 11.

В ночь на 27 июня ВСУ нанесли удар по Волгограду. Город атаковали украинские беспилотники, в результате чего пострадали десять человек. Кроме того, повреждения получили производственные объекты одного из предприятий в Краснооктябрьском районе города.