Ипотечный брокер оценил риски кредитных каникул для семей в России

Ипотечный брокер Ракута: Кредитные каникулы не должны ухудшать кредитную историю

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута оценил риски нового законопроекта о кредитных каникулах для семей в России. Своим мнением он поделился в беседе с «Ридусом».

По его словам, это неплохая инициатива, так как при рождении ребенка на семью всегда возлагаются дополнительные расходы. Он уверен, что уже вскоре граждане будут активно пользоваться программой.

Тем не менее, как счел эксперт по недвижимости, властям важно официально указать, что эти кредитные каникулы не станут ухудшением кредитной истории россиян. Иначе же, объяснил он, дальше люди будут испытывать проблемы с новыми займами. «У банков не должно складываться впечатление о финансово нестабильном положении таких клиентов», — заявил Ракута.

Также специалист заметил, что закон идет вразрез с принятием более строгих мер в отношении семейной ипотеки. Ракута предсказал, что льготная программа кредитования через несколько лет станет адресной и менее распространенной, чем сейчас. В связи с этим кредитные каникулы радикально ситуацию не изменят, заключил он.

Госдума во вторник, 23 июня, приняла во втором и третьем чтениях единогласно законопроект об ипотечных каникулах. Теперь они стали доступны для семей с детьми по упрощенным правилам.

В частности, утверждается, что заемщик при рождении или усыновлении второго ребенка может в любой момент действия договора попросить кредитора о льготном периоде со сроком до 18 месяцев. При этом больше не надо доказывать снижение доходов семьи.