Популярному 28-летнему комику с агрессивным видом рака понадобится протез

Комик Алмазов, заболевший остеосаркомой, заявил, что ему не будут ампутировать ногу

28-летний популярный комик Элдос Алмазов, у которого диагностировали агрессивный вид рака, поражающего костную ткань — остеосаркому, рассказал, будут ли ему ампутировать ногу, в которой обнаружили злокачественную опухоль. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алмазов заявил, что ему не ампутируют ногу, однако удалят из нее кость, пораженную остеосаркомой. Поэтому ему понадобится заказать протез кости из Германии. По словам комика, он будет стоить около 15-20 тысяч долларов (около 1,1-1,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Также юморист рассказал, что проходит второй курс химиотерапии из четырех.

Ранее Алмазов пожаловался на плохое самочувствие после первой химиотерапии. Он назвал свое состояние адом.

16 апреля стало известно, что у комика обнаружили рак. Алмазов рассказал, что у него больше месяца болела нога, но к врачу он не обращался. Позднее он заявил, что заболевание обнаружили на начальной стадии и его можно вылечить.