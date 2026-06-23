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19:23, 23 июня 2026Экономика

Российскую торговлю назвали одной из лучших в мире

Чекушов: Отрасль торговли в России — одна из лучших в мире по многим параметрам
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская отрасль торговли входит в число лучших в мире по ряду параметров, в числе которых называют уровень цифровых сервисов, доступность товаров для граждан, скорость доставки, количество возможностей для продавцов. Такое мнение высказал замглавы Минпромторга Роман Чекушов, которого цитирует РИА Новости.

«Я всегда говорю, и все в этом зале, наверное, это точно подтвердят, что отрасль торговли у нас как минимум одна из лучших в мире», — сказал заместитель министра на форуме «Неделя российского ритейла».

Он подчеркнул, что сейчас важно проработать такие регуляторные условия, которые позволят и дальше развиваться всем форматам торговли в стране.

Также Чекушов обратил внимание на увеличение в первом квартале на 4,3 процента экспорта российских промышленных товаров.

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