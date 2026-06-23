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09:23, 23 июня 2026Экономика

Россия заметно нарастила вывоз одной категории товаров

Замглавы Минпромторга Чекушов: Экспорт промтоваров из России вырос на 4,3 % в январе-марте
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: GreenOak / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых трех месяцев 2026 года суммарная стоимость поставок российских промышленных товаров за границу увеличилась на 4,3 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. О наращивании экспорта данной категории отечественной продукции заявил заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Его слова приводит РИА Новости.

За отчетный период российские компании увеличили отгрузки промтоваров за границу до 26,8 миллиарда долларов в денежном выражении, уточнил статс-секретарь. Достигнутый результат, пояснил он, опережает аналогичные значения предыдущих трех лет.

В последнее время, добавил Чекушов, в структуре российского экспорта стала прослеживаться переориентация на продукцию с высокой добавленной стоимостью. Среди перспективных направлений замглавы ведомства выделил тяжелое и специализированное машиностроение, химическую и фармацевтическую продукцию, медицинскую технику и IT-продукты.

Ранее эксперты Центра экономики инфраструктуры (ЦЭИ) спрогнозировали рост российского экспорта до 1,11 миллиарда тонн к 2040 году. Основу структуры отправляемой на внешние рынки отечественной продукции к тому времени по-прежнему будут составлять энергоресурсы (нефть, газ, уголь). В то же время неэнергетический экспорт станет расти примерно в пять раз быстрее, чем отгрузки топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Наиболее перспективными товарами в первом сегменте аналитики назвали продукцию химической промышленности, зерновые, оборудование и транспорт, удобрения, а также цветные металлы.

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