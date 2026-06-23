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19:33, 23 июня 2026Силовые структуры

Серийный маньяк насиловал и расправлялся с россиянками

В Архангельской области осудили маньяка за серию убийств женщин
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: страница «СУ СК России по Архангельской области и НАО» во Вконтакте

В Архангельской области осудили маньяка за серию расправ над женщинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Как установил суд, в 1989 году фигурант дважды знакомился с женщинами, которые ловили попутный транспорт, и предлагал их подвезти. В действительности же он отвозил их в свой дачный дом, где предлагал вступить с ним в половую связь.

В июле того же года он привез на дачу одну из пострадавших и, получив отказ, пытался лишить ее возможности дышать. Предположив, что женщина перестала подавать признаки жизни, с целью сокрытия следов преступления злоумышленник перевез жертву в лесной массив возле поселка Вайново. Там, обнаружив, что потерпевшая жива, он попытался ее изнасиловать, после чего нанес ей колющим предметом множество ударов. Ранения, полученные ей, оказались несовместимы с жизнью.

Через несколько дней он привез к себе вторую потерпевшую, с которой вступил в половую связь, а затем вывез в тот же лесной массив и лишил возможности дышать. В июле 1990 года на острове Краснофлотский он совершил аналогичное преступление в отношении еще одной женщины.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователям и криминалистам СК совместно с сотрудниками МВД удалось его раскрыть.

Благодаря психологическому контакту ранее осужденный дал признательные показания и подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений.

Суд приговорил его к 9 годам и 11 месяцам колонии особого режима, а с учетом ранее вынесенных приговоров за совершение аналогичных преступлений окончательно — к пожизненному лишению свободы.

Ранее сообщалось, что суд определил судьбу пырнувшего таксиста отверткой в шею.

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