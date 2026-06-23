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19:21, 23 июня 2026Мир

Пилот сбитого над Ираном F-15 рассказал об «инопланетных» дронах

CNN: Спасенный американский пилот США рассказал об «инопланетных» дронах Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Darin Moulton / Reuters

Спасенный пилот американского истребителя F-15 рассказал об «инопланетных» дронах Ирана, напоминающих медузу. Его слова передает CNN.

«Несколько дронов, соединенных между собой и движущихся как одно целое, причем дроны поменьше располагались под большими, словно щупальца», — сообщил пилот.

Увиденное он описал фразой «что-то просто инопланетное». Авторы материала добавили, что Иран совершил «тревожный шаг вперед» в беспилотных технологиях, если показания летчика верны.

3 апреля Иран сбил F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника. США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой Израиля.

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