03:48, 6 апреля 2026Мир

Спасти рядового Райана: высадка спецназа, дезинформация ЦРУ и подрыв своих самолетов. Как США вытаскивали сбитого пилота из Ирана?

Марина Совина
Фото: Globallookpress.com

В пятницу, 3 апреля, Иран сбил американский истребитель F-15, оба летчика катапультировались на территории исламской республики. Пилота самолета спасли за несколько часов, а его напарник оказался в глубине территории противника.

Военный укрывался в горах на юго-западе Ирана. Его искали не только американские спецназовцы, но и местные жители — иранские власти объявили награду $60 000 за поимку живого пилота.

Чтобы опередить иранских военных и не допустить попадания летчика в плен, США развернули масштабную операцию с участием сотен спецназовцев, прикрытием ЦРУ и поддержкой ЦАХАЛа. Спасение обошлось в несколько потерянных боевых машин, но все же увенчалось успехом, хотя Иран опровергал эту информацию.

Иранские военные изначально заявили об уничтожении F-35

Корпус стражей исламской революции 3 апреля отчитался об уничтожении второго американского истребителя пятого поколения F-35. По данным Центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия», самолет был сбит над центральной частью Ирана.

Портал The War Zone уточнил, что Иран, судя по продемонстрированным Тегераном обломкам, сбил не американский истребитель пятого поколения F-35, а самолет четвертого поколения F-15E Военно-воздушных сил США.

После того, как истребитель был поражен иранской системой противовоздушной обороны (ПВО), двое членов экипажа борта катапультировались. Одного из них удалось найти на территории Ирана в ходе поисково-спасательной операции с участием двух вертолетов и самолета-заправщика.

После падения самолета Иран заявил о провале операции по спасению

Операция США по спасению пилота сбитого ранее над Ираном истребителя F-35 провалилась, сообщало агентство Tasnim.

Американцы с нескольких часов начали поисковую операцию с использованием вертолетов Black Hawk и одного Hercules 130 для освобождения своего пилота истребителя, сбитого вооруженными силами Ирана; однако их попытка не увенчалась успехом

Tasnim

По информации источников, репутации США был нанесен серьезный урон, поэтому, возможно, другой человек будет представлен в качестве спасенного пилота.

Официальный представитель центрального штаба иранского командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота F-15 провалилась. По его словам, американская сторона в ходе спасательной операции потеряла два вертолета и самолет.

5 апреля телеканал Al Jazeera сообщил, что пилота сбитого в Иране истребителя F-15 нашли, однако не смогли эвакуировать из-за завязавшейся перестрелки.

Трамп раскрыл подробности спасательной операции

В «одной из самых смелых в поисково-спасательных операций в истории» участвовали десятки вертолетов, пилот истребителя F-15 спасен. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По моему указанию Вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке

Дональд Трамппрезидент США

Президент США добавил, что ранее был спасен еще один пилот, однако об этом не сообщалось официально, чтобы не сорвать вторую операцию. Трамп подчеркнул, что пострадавших и жертв среди американских военнослужащих нет.

ЦРУ провело операцию по дезинформации для спасения пилота

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США провело кампанию по дезинформации для спасения второго пилота сбитого в Иране американского истребителя F-15. Об этом сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

По данным телеканала, в спасательной операции непосредственное участие принимала разведка. До того как офицер был обнаружен, была распространена информация о том, что американские силы уже нашли летчика и эвакуируют его.

Далее ЦРУ, по словам собеседника, передало точное местоположение члена экипажа Пентагону и Белому дому. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о немедленной спасательной операции, а разведка продолжала предоставлять данные в режиме реального времени.

США уничтожили в Иране два своих самолета при спасении пилота

Во время спасательной операции на территории Ирана США уничтожили два собственных транспортных самолета, чтобы не оставить их противнику.

После эвакуации второго пилота сбитого F-15E США взорвали два поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II и два вертолета, которые не смогли покинуть Иран по неизвестной причине. Летательные аппараты уничтожили на земле во избежание их захвата иранскими силами после посадки на импровизированную точку дозаправки.

Для продолжения поисково-спасательной операции США направили в место происшествия три дополнительных HC-130J Combat King II, которые забрали спецназовцев и спасенных летчиков в Кувейт.

Агентство Tasnim отмечало, что истребители США бомбили районы Ирана, где мог находиться пилот сбитого F-15, с целью его ликвидации. По информации агентства, США разочаровались в поисках пилота, из-за чего начали бомбить места, где он может находиться.

