Трамп сообщил подробности операции по спасению пилота F-15

Трамп: В операции по спасению пилота F-15 в Иране участвовали десятки самолетов

В «одной из самых смелых в поисково-спасательных операций в истории» участвовали десятки вертолетов, пилот истребителя F-15 спасен. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

«По моему указанию вооруженные силы США направили десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире, чтобы забрать его. Он получил ранения, но с ним все будет в порядке», — написал Трамп.

Президент США добавил, что ранее был спасен еще один пилот, однако об этом не сообщалось официально, чтобы не сорвать вторую операцию. Трамп подчеркнул, что пострадавших и жертв среди американских военнослужащих нет.

Ранее о спасении пилота сообщал телеканал Al Jazeera. Отмечалось, что участники операции были в опасности из-за интенсивной перестрелки.