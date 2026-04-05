На Ближнем Востоке заявили об обнаружении пилота сбитого F-15

Al Jazeera: Пилота сбитого в Иране F-15 нашли

Пилота сбитого в Иране истребителя F-15 нашли, однако не смогли эвакуировать из-за завязавшейся перестрелки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в правительстве США.

«Член экипажа не покинул территорию Ирана, и из-за продолжающихся боевых действий ему и другим участникам спасательной операции по-прежнему может угрожать опасность», — говорится в сообщении.

Ранее Соединенным Штатам предрекли политический конфуз из-за пропавшего пилота сбитого в небе над Ираном истребителя F-15 Eagle.

Позднее иранское агентство Tasnim со ссылкой на собственный источник сообщило, что США разочаровались в поисках пилота, из-за чего начали бомбить места, где он может находиться.