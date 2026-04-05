11:54, 5 апреля 2026

В США заявили об операции ЦРУ по дезинформации для спасения пилота F-15

Варвара Кошечкина

Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США провело кампанию по дезинформации для спасения второго пилота сбитого в Иране американского истребителя F-15. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме.

По данным телеканала, в спасательной операции непосредственное участие принимала разведка. До того как офицер был обнаружен, была распространена информация о том, что американские силы уже нашли летчика и эвакуируют его.

Далее ЦРУ, по словам собеседника, передало точное местоположение члена экипажа Пентагону и Белому дому. Президент США Дональд Трамп отдал приказ о немедленной спасательной операции, а разведка продолжала предоставлять данные в режиме реального времени.

Ранее официальный представитель центрального штаба иранского командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота F-15 провалилась. По его словам, американская сторона в ходе спасательной операции потеряла два вертолета и самолет.

