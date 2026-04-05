США уничтожили в Иране два своих самолета при спасении пилота

CBS: США уничтожили два поисково-спасательных самолета при спасении пилота

Во время спасательной операции на территории Ирана США уничтожили два собственных транспортных самолета, чтобы не оставить их противнику. Об этом сообщает CBS News.

После эвакуации второго пилота сбитого F-15E США взорвали два поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II и два вертолета, которые не смогли покинуть Иран по неизвестной причине. Летательные аппараты уничтожили на земле во избежание их захвата иранскими силами после посадки на импровизированную точку дозаправки.

Для продолжения поисково-спасательной операции США направили в место происшествия три дополнительных HC-130J Combat King II, которые забрали спецназовцев и спасенных летчиков в Кувейт.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что американским военным удалось спасти второго пилота F-15E, уничтоженного на этой неделе в Иране. По информации главы Белого дома, в спасательной операции участвовали десятки самолетов. Трамп уверял, что жертв в той операции не было.