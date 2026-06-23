В России высказались о беспрецедентном масштабе атак ВСУ на Москву

Депутат Толмачев: Киев сделал своей целью детей и мирных жителей

За кровь русских детей Киеву придется отвечать как во время специальной военной операции, так и после победы России, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что на прошлой неделе Москва и Подмосковье столкнулись с беспрецедентными по интенсивности и масштабам атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением беспилотников. За неделю от атак ВСУ в Московском регионе пострадали 23 мирных жителя.

«Террористические атаки — свидетельство того, что представляет из себя наш противник: убийца, нацист, людоед. Вооруженные силы России со своей стороны нанесли удары возмездия», — прокомментировал Толмачев.

По мнению депутата, Киев пытается усилить давление, в том числе информационное, чтобы отвлечь внимание от своего проигрыша на поле боя. Он добавил, что противник пытается использовать новые способы атаки, но армия России эффективно действует в новых условиях, последовательно уничтожая объекты на стороне врага и его живую силу.

22 июня ВСУ ударили по Центру космической связи (ЦКС) «Дубна» в Подмосковье. Об этом сообщили представители пресс-службы госпредприятия «Космическая связь». Накануне атаки на станцию на территории Московской области была объявлена ракетная опасность.