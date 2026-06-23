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19:30, 23 июня 2026Россия

Стало известно об исчезнувшей после вербовки группе вагнеровцев

Ветеран СВО Туленков: Один из наборов вагнеровцев пропал без следа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Один из наборов вагнеровцев, записавшихся в частную военную компанию (ЧВК) из числа заключенных колонии, где отбывал наказание ветеран специальной военной операции (СВО) и писатель Даниил Туленков, пропал без следа. Об исчезнувших сотрудниках ЧВК Туленков рассказал в Telegram.

По словам автора публикации, ему известно, что отбывавшие наказание в исправительной колонии № 53 и записавшиеся в «Вагнер» россияне больше не выходили на связь. В чем причина исчезновения бывших заключенных после вербовки — в продолжении службы после «Вагнера» в других подразделениях, вошедших в состав Минобороны, или в отправке для выполнения задач за границу, — Туленков не уточнил.

«В канун нового, 2023 года они уехали, и больше никто, никогда, ничего вообще о них не слышал. Ни об одном человеке из этого набора», — рассказал он о судьбе группы.

Ранее Туленков рассказал, что мятеж владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина вызвал у заключенных осуждение. По его словам, их возмутил тот факт, что вагнеровцы бросили оставшихся на фронте сослуживцев.

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