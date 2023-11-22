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13:42, 22 ноября 2023Экономика

В России поделились ожиданиями дефицита бюджета

Силуанов: дефицит бюджета по итогам года ожидается около 1 % ВВП

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Дефицит бюджета Росси по итогам 2023 года ожидается на уровне одного процента ВВП. Такими ожиданиями поделился глава Минфина Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Министр напомнил, что изначально речь шла о двух процентах ВВП. Объясняя изменения в прогнозах, он сказал, что снижение связано с поступлением дополнительных нефтегазовых доходов. «Экономика работает, и темпы роста позволяют нам говорить и о более высоких доходах бюджета», — заключил Силуанов.

Ранее глава Минфина говорил, что в условиях масштабных международных санкций проводить жесткую бюджетную политику становится особенно трудно. «Деньги очень нужны. Они нужны на все: и на социалку, и на обеспечение оборонной безопасности, и на технологическое развитие наше», — подчеркивал он.

Согласно данным Минфина, на оборону и безопасность в бюджет России заложено 14,2 триллиона рублей — 39 процентов всех расходов. На социальные расходы в бюджете зарезервировано 11,2 триллиона рублей.

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      Платон Щукин
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