Спрогнозированы траты России на оборону и безопасность в 2024 году

«Известия»: 39% бюджета 2024 года пойдут на оборону и безопасность

На оборону и безопасность в бюджет России заложено 14,2 триллиона рублей. Об этом «Известиям» рассказали в Минфине.

Таким образом, на эту статью расходов придется 39 процентов бюджета. Основной приоритет — укрепление обороноспособности страны и поддержка участников специальной военной операции. Также планируется, что такое распределение средств поддержит загрузку мощностей оборонно-промышленного комплекса, что в итоге обеспечит рост ВВП.

На социальные расходы в бюджете зарезервировано 11,2 триллиона рублей, или 30,5 процента всех расходов.

В начале октября министр финансов Антон Силуанов заявил, что дефицит российского бюджета в ближайшие три года будет сохраняться на безопасном уровне и не превысит одного процента ВВП. В течение следующих трех лет, согласно проекту федерального бюджета, доходы должны составить 35 триллионов рублей в 2024 году, 33,5 триллиона — 2025 году, 34,1 триллиона — в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6, 34,4 и 35,6 триллиона рублей соответственно.