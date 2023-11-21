Силуанов объяснил сложность бюджетной политики словами «деньги очень нужны»

Силуанов: в условиях санкций проводить жесткую бюджетную политику очень трудно

В условиях масштабных международных санкций проводить жесткую бюджетную политику становится особенно трудно. Об этом заявил глава Министерства финансов (Минфина) Антон Силуанов. Его слова приводит «Прайм».

Как уточнил глава ведомства, деньги нужны на различные цели — от обеспечения оборонной безопасности до реализации технологического развития страны. Кроме того, в финансировании нуждаются российские регионы. По этим причинам проведение ответственной финансовой политики в настоящее время становится особенно важным.

«Это [проведение жесткой бюджетной политики] очень сложно, друзья, поверьте, пожалуйста. Деньги очень нужны. Они нужны на все: и на социалку, и на обеспечение оборонной безопасности, и на технологическое развитие наше, на поддержку субъектов Российской Федерации», — заключил Силуанов в ходе выступления на VIII международном форуме Финансового университета «Россия и мир: новые стены или новые правила?».

Ранее Силуанов заявил, что без ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка и резкого повышения ключевой ставки в стране произошел бы разгон инфляции. Взятый регулятором курс является «абсолютно правильным в нынешней ситуации», в противном случае ускорение темпов потребительских цен ударило бы по финансовому положению граждан.

В конце октября руководство ЦБ резко подняло ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. В регуляторе тогда призвали не ждать ослабления ДКП в ближайшее время на фоне усиления рисков роста потребительских цен. Согласно обновленному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года может оказаться в районе 7-7,5 процента при целевом показателе 4 процента.