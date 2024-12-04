Глава Минфина назвал «достаточно жестким» бюджет на 2025 год

Глава Минфина Силуанов назвал высокую ставку довольно затратной для бюджета

Федеральный бюджет на 2025 год является «достаточно жестким». Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил министр финансов России Антон Силуанов, слова которого приводит ТАСС.

Дефицит бюджета в следующем году окажется на уровне одного процента ВВП, отметил глава Минфина. Над этим показателем, по его словам, пришлось «поработать предметно». Высокую ключевую ставку Силуанов назвал довольно затратной для бюджета. Однако она помогает влиять на инфляцию и не допускать значительного снижения стоимости денег, заключил он.

Министр добавил, что Минфин постоянно находится на связи с ЦБ, поскольку все понимают, что кредит и бюджет — две ключевые части, которые делают деньги в экономике.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников предупредил о рисках снижения кредитования в России. Если доступность кредита снизится еще больше, возникнут проблемы с инвестициями, с занятостью, указал он. Охлаждение экономики не совместимо с целями правительства, добавил глава Минэкономразвития.