Министр экономики предупредил о рисках снижения кредитования в России

Министр Решетников: снижение кредитования приведет к охлаждению экономики

Дальнейшее снижение кредитования приведет к охлаждению экономики, которое с целями правительства несовместимо. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в рамках форума ВТБ «Россия зовет!», сообщает РИА Новости.

При чрезмерном ограничении доступности кредита снизится не только объем различных инвестиций, но и занятости, указал Решетников. В таком случае масштаб охлаждения экономики может оказаться чрезмерным, дал понять он.

Правительство со своей стороны прилагает максимальные усилия для развития экономики предложения, а также для помощи Центробанка в снижении инфляции. Важно и дальше предпринимать скоординированные действия в этом направлении, резюмировал Решетников.

Ранее министр экономики связал изменения курса рубля со спекулятивными факторами. В условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке, по его словам, несколько повышена, и новые поступления валюты или повышенный спрос на нее ведут к некоторым колебаниям. Национальная валюта вернется к стабильным показателям по окончании нервозности на рынке, заключил министр.