Решетников назвал причину колебаний курса рубля

Решетников: колебания рубля связаны со спекулятивными факторами

Колебания курса российской валюты связаны с разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Его процитировало ТАСС.

Он полагает, что курс рубля вернется к фундаментальным значениям после того, как на рынке прекратится нервозность.

Решетников также обратил внимание на крепкий торговый баланс государства. В октябре он был на восемь процентов выше уровня прошлого года. Такую динамику обеспечили хорошие показатели экспорта. В настоящее время восстанавливается импорт.

Впрочем, министр признал, что на адаптацию к новым санкциям уйдет какое-то время, за которое предстоит изменить банковские механизмы и каналы поступления валюты на российский рынок. Однако санкции уже вводились неоднократно, и России удавалось приспособиться к ним и продолжить развиваться.

«В условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена, и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса», — констатировал Решетников.

Курс доллара, установленный Банком России на 29 ноября, составил 109,58 рубля, а евро — 116,14 рубля. Юань немного подешевел — до 14,67 рубля.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем и оснований для паники точно нет.