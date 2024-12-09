Дефицит российского бюджета оценили

Минфин: дефицит бюджета РФ за январь-ноябрь 2024 года составил 389 млрд рублей

С января по ноябрь 2024 года дефицит федерального бюджета России составил 389 миллиардов рублей. Так оценили исполнение главного финансового документа в Минфине РФ.

Дефицит бюджета с начала года составил 0,2 процента ВВП. По итогам года этот показатель прогнозируют на уровне 1,7 процента ВВП.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-ноябре 2024 года составил 32 650 миллиардов рублей, что на 25,8 процента выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (плюс 26 процентов год к году), так и бюджетной системы в целом (плюс 19 процентов год к году) наблюдается устойчивая положительная динамика», — пояснили представители ведомства.

На текущий момент расходы федеральной казны оценивают в 33 039 миллиардов рублей, на 23,7 процента выше уровня прошлого года.

Ранее глава ведомства Антон Силуанов заявил, что Минфин не заложил в проект государственного бюджета на 2025 год дивиденды от «Газпрома». Министерство не ждет от российского энергогиганта дивидендов в следующем году, пояснил Силуанов. Государственным компаниям, безусловно, нужно делиться прибылью с акционерами, однако в ситуациях, когда средства будут требоваться самой компании, их лучше оставить внутри нее, дал понять он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала точное исполнение бюджета условием для перехода к дезинфляции. Бюджетная политика играет важную роль в калибровке денежно-кредитной политики. Поэтому исполнение бюджета в существующем виде будет способствовать движению в сторону дезинфляции, дала понять она.