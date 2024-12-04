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12:50, 4 декабря 2024Экономика

Набиуллина назвала точное исполнение бюджета условием для перехода к дезинфляции

ЦБ: исполнение бюджета-2025 в существующем виде станет дезинфляционным фактором
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Если федеральный бюджет России в 2025 будет исполнен как есть, это станет дезинфляционным фактором. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

Бюджетная политика играет важную роль в калибровке денежно-кредитной политики, пояснила руководитель регулятора. Поэтому исполнение бюджета в существующем виде будет способствовать движению в сторону дезинфляции, дала понять она.

Высокое значение имеет не только доля бюджетных расходов в ВВП, но и структура этих расходов, добавила Набиуллина. Большое кредитное плечо и достаточно большой объем субсидированных кредитов могут способствовать созданию дополнительных денег через каналы бюджета, и это нужно принимать во внимание, резюмировала руководитель Банка России.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов охарактеризовал бюджет на следующий год как «достаточно жесткий». Дефицит бюджета в 2025 году оценивается на уровне одного процента ВВП, и над этим, по словам министра финансов, была проведена предметная работа. Министерство финансов и ЦБ постоянно находятся на связи, поскольку понимают, что кредит и бюджет являются главными составляющими частями, создающими деньги в экономике.

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