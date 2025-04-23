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09:32, 23 апреля 2025Экономика

Дефициту бюджета России напророчили рост

«Известия»: Дефицит бюджета может составить 3,3 триллиона рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

На фоне роста мировых цен на нефть и укрепления рубля дефицит бюджета России может превысить план почти втрое в 2025-м и составить 3,3 триллиона рублей вместо заложенных сейчас 1,2 триллиона, пишет газета «Известия».

Вследствие торговых противостояний российская нефть марки Urals подешевела почти на четверть (в апреле она падала до 53 долларов за баррель), а к концу года стоимость может оказаться на 15-20 процентов ниже заложенной в бюджет (69,7 доллара). При сохранении низких цен на нефть бюджет может недополучить до 20 процентов от ожидаемых доходов, заметил доцент, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Косов. То есть изначально предполагалось, что нефтегазовые доходы принесут казне порядка 10,9 триллиона рублей. Но в нынешних условиях из-за падения стоимости сырья дополнительные потери могут составить 2-2,2 триллиона рублей.

Еще один фактор — укрепляющийся рубль. С начала года российская валюта прибавила 20 процентов. А чем сильнее рубль, тем меньше в рублевом выражении доходы экспортеров энергоресурсов, а значит, и налогов в бюджет они платят меньше.

Судя по данным федерального казначейства, по итогам первых двух месяцев 2025 года дефицит консолидированного бюджета России (включает в себя бюджеты всех уровней) составил 3,805 триллиона рублей. Дефицит федерального бюджета России в январе-феврале составил 3,841 триллиона рублей при доходах 3,923 триллиона и расходах 7,764 триллиона.

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