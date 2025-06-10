Госдума одобрила увеличение дефицита федерального бюджета

Дума одобрила поправки в бюджет РФ на 2025 год, предусматривающие рост дефицита

Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменениях в показателях федерального бюджета на 2025 год, предусматривающие, в частности, рост его дефицита. Об этом сообщает ТАСС.

Указанные поправки кабмин РФ внес на рассмотрение депутатов 12 мая, 28 мая они прошли первое чтение.

Проект подготовили на основе уточненного прогноза социально-экономического развития на текущий год, не меняя показатели планового периода 2026-2027-го. Объем ВВП, как ожидается, вырастет с 214,58 до 221,86 триллиона рублей, уровень инфляции — с 4,5 до 7,6 процента, а дефицит бюджета повышается с нынешних 1,173 триллиона рублей до 3,792 триллиона.

По итогам первых четырех месяцев года в Минфине РФ оценивали дефицит российского бюджета в 3,23 триллиона рублей. В ведомстве уточняли, что такой его уровень обусловлен опережающим финансированием расходов в январе и снижением поступлений нефтегазовых доходов.

Одобренными поправками, отмечает агентство, также предусмотрены субсидии некоторым российским организациям (АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и «Университет Иннополис») и рост ассигнований по ряду госпрограмм, включая связанные с развитием здравоохранения, развитием образования, социальной поддержкой граждан, развитием сельского хозяйства и регулированием рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия.