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21:45, 10 июня 2026Спорт

Перешедший в сборную Азербайджана сын Плющенко представил новую программу

Сын фигуриста Плющенко Александр представил новую короткую программу «Испания»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, представил новую короткую программу. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Владислава Жукова.

Спортсмен исполнил короткую программу «Испания», продемонстрировав технически насыщенный набор: тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп. Журналист заявил, что прыжковая высота фигуриста заметно выросла, а аксель был выполнен без видимых помарок.

В то же время эксперт указал на слабую первую часть программы: внимание спортсмена явно сосредоточено на отработке тройного акселя, поэтому эмоциональная подача и экспрессия стартовых фраз пока уступают второй половине проката, где Плющенко раскрывается пластически.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.

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