Перешедший в сборную Азербайджана сын Плющенко представил новую программу

Сын фигуриста Плющенко Александр представил новую короткую программу «Испания»

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, представил новую короткую программу. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Владислава Жукова.

Спортсмен исполнил короткую программу «Испания», продемонстрировав технически насыщенный набор: тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной тулуп. Журналист заявил, что прыжковая высота фигуриста заметно выросла, а аксель был выполнен без видимых помарок.

В то же время эксперт указал на слабую первую часть программы: внимание спортсмена явно сосредоточено на отработке тройного акселя, поэтому эмоциональная подача и экспрессия стартовых фраз пока уступают второй половине проката, где Плющенко раскрывается пластически.

21 мая стало известно, что Александр Плющенко сменил спортивное гражданство и будет выступать за сборную Азербайджана. Ранее Плющенко-старший неоднократно выступал против смены гражданства российскими спортсменами.