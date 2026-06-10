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21:42, 10 июня 2026Культура

В Латвии отменили выступление американского рэпера из-за его концертов в России

Выступление рэпера Xzibit в Латвии отменили после его концертов в России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Власти Латвии приняли решение отменить выступление знаменитого американского рэпера Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) после того, как он дал несколько концертов в России. Об этом сообщает портал Delfi.

«После получения дополнительной информации о деятельности артиста в России и оценки ситуации компетентные государственные органы Латвии сообщили, что запланированный концерт Xzibit в [клубе] Coyote Fly не может состояться», — говорится в сообщении.

Уточняется, что рэпер должен был выступить в Латвии 19 сентября в рамках своего концертного тура. Организаторы концерта сообщили, что уважают решение властей, но подчеркнули, что не располагают информацией, которая бы указывала на политический характер выступлений рэпера, прошедших в России.

Xzibit дал несколько концертов в России в начале декабря 2025 года.

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