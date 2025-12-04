Реклама

Культура
23:54, 3 декабря 2025Культура

Популярный американский рэпер назвал подарком возможность выступить в России

Рэпер Xzibit назвал подарком возможность выступить в России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американский рэпер и бывший ведущий шоу «Тачка на прокачку» на MTV Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) 3 декабря выступил в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, музыкант назвал возможность дать концерт в России подарком.

Уточняется, что ради московского концерта рэпер внес изменения в свой гастрольный тур по США. На выступлении артист представил фанатам треки из своего нового альбома. Зал на концерте Xzibit'а был заполнен.

В сентябре рэпер уже выступал в Москве. Тогда он залпом выпил бутылку водки, это попало на видео.

