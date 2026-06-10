Двое детей пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автомобилю

ВСУ атаковали автомобиль в ЛНР, пострадали мужчина и двое детей

В Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль. В результате пострадал мужчина и двое детей, сообщили в правительстве республики.

«Посреди дня дрон ударил по автомобилю Renault Logan в районе автовокзала. Внутри транспортного средства находились три мирных жителя — пожилой мужчина и двое детей 2010 и 2015 года рождения», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все трое были госпитализированы с серьезными ранениями. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

10 июня ВСУ атаковали ракетами Чебоксары. Пострадали три человека.