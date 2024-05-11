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06:43, 11 мая 2024Бывший СССР

Водитель отказался пропустить автобус со спецназом в Тбилиси и был избит

В Тбилиси избили водителя, отказавшегося пропустить автобус со спецназом

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси водитель автомобиля был избит силовиками после того, как он отказался пропускать автобус со спецназом, пытавшийся проехать по встречной полосе движения. Сообщается, что из транспортного средства вышли несколько мужчин и напали на водителя. Об этом заявил активист Николай Левшиц в Telegram-канале.

Он рассказал, что происшествие случилось в центре столицы Грузии. «В данный момент пострадавший обратился за медицинской помощью, а его заявлением занимаются правозащитники и аппарат омбудсмена по правам человека», — уточнил активист. По словам Левшица, перед избиением водителя силовики надели балаклавы.

Ранее правоохранители в Грузии задержали несколько человек на стихийной акции протеста в Тбилиси. После ареста за незаконное хранение оружия оппозиционного блогера Учи Абашидзе его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в районе Ваке.

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      Маргарита Пименова
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