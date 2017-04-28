Путин констатировал рост наркотрафика с территории Украины

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил о росте наркотрафика с территории Украины. Слова главы государства передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 28 апреля.

«Расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ. Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа: стран Европы, Азии, в последнее время значительный поток идет из Украины», — сказал Путин.

Кроме того, не прекращаются попытки распространения в российских регионах афганских наркотиков, в том числе героина, добавил глава государства.