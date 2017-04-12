Украину назвали главным поставщиком наркотиков на территорию России

Украина сместила Китай с первого места в списке главных стран-поставщиков наркотиков в Россию. Об этом сообщил в среду, 12 апреля, начальник Главного управления МВД РФ по контролю за оборотом наркотиков генерал-майор полиции Андрей Храпов на международной конференции по борьбе с наркотиками, передает РИА Новости.

По его словам, в России изымаются «в основном психоактивные вещества амфетаминового ряда, так называемые спайсы». «Это подавляющее большинство синтетических наркотиков на территории России, часть из них поступает контрабандой — раньше, в основном, контрабанда была из Китая, в последнее время из стран Европы: через Балтику, а самое большое количество идет через Украину», — сказал Храпов.

Глава управления отметил, что в 2016 году за преступления, связанные с наркотиками, полицейские привлекли к уголовной ответственности 1 398 граждан Украины, за три месяца этого года — еще 300.

11 апреля московский суд арестовал адвоката, пытавшегося пронести в СИЗО «Бутырка» более 200 грамм наркотиков, в том числе амфетамины.