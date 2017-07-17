Минпромторг выступил против запрета продавать алкоголь в выходные

Министерство промышленности и торговли выступает против введения запрета на розничную продажу алкоголя в выходные дни. Эта мера может привести к негативным последствиям, считает заместитель министра Виктор Евтухов. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщает ТАСС.

«Если подобное предложение будет воплощено в жизнь, граждане, лишенные возможности приобретать в выходные дни легальный алкоголь, вынуждены будут приобретать нелегальный алкоголь или суррогаты, увеличится самогоноварение», — заявил Евтухов.

По мнению чиновника, подобный запрет вместо заявленной цели по снижению пьянства и алкоголизма повлечет за собой усиление этих явлений и увеличение нелегального оборота алкоголя. Замминистра также отметил, что ему неизвестны примеры подобных запретов в цивилизованных странах.

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В понедельник стало известно, что в Минздраве обсуждается идея введения запрета на продажу алкоголя в выходные дни. Отмечалось, что данное положение может быть включено в Стратегию формирования здорового образа жизни населения.

Введение запрета на продажу алкоголя в выходные дни станет возвращением во времена СССР. Такое мнение высказал директор Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Владимир Ионкин.

В свою очередь, руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз выразил уверенность в том, что подобные инициативы сегодня всерьез обсуждать никто не станет.