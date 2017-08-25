Путин встретится с президентом Южной Кореи на ВЭФ

Президент России Владимир Путин и лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретятся во Владивостоке на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости в пятницу, 25 августа.

«Буквально через десять дней они снова встретятся во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума», — рассказал Лавров на встрече со своей коллегой из Южной Кореи Кан Ген Хва.

По его словам, принципиальное значение для Москвы и Сеула был контакт двух лидеров на полях саммита G20 в немецком Гамбурге. Глава МИД РФ отметил, что российская сторона также заинтересованы в организации контактов с Южной Кореей по линии правительств, различных министерств и ведомств, а также в эффективной работе межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

7 июля в Гамбурге Владимир Путин и Мун Чжэ Ин провели рабочую встречу в ходе которой, в частности, обсудили ситуацию вокруг северокорейской ядерной программы. Российский лидер отметил, что рад возможности обсудить этот вопрос с президентом Южной Кореи.

III Восточный экономический форум пройдет 6 и 7 сентября во Владивостоке. Площадка форума — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.