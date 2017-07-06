Путин отметил эффективность формата G20

Президент России Владимир Путин считает, что эффективность G20 в качестве инструмента глобального управления остается на высоком уровне даже в условиях растущих геополитических рисков. Об этом он заявил в интервью газете Handelsblatt, передает РИА Новости.

Материалы по теме Гамбургский счет до двадцати Почему Меркель, Путин и Макрон обсудят Украину без Порошенко

«Во многом это происходит благодаря той исключительной ответственности, с которой страны-председатели подходят к выполнению возложенной на них миссии. Говорю это, опираясь в том числе и на наш собственный опыт, поскольку Россия председательствовала в "Группе двадцати" в 2013 году и получила серьезную поддержку со стороны всех партнеров», — отметил президент.

По мнению Путина, успех объединения зависит от уважения позиций каждого участника, вне зависимости от экономического положения.«Конструктивная дискуссия и поиск компромиссов стали своего рода фирменным стилем "двадцатки"», — резюмировал президент.

Публикация вышла в преддверии намеченного на 7-8 июля саммита G20 в Гамбурге.

3 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в графике Путина на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге значится серия двусторонних контактов. 29 июня помощник президента Юрий Ушаков анонсировал встречи российского лидера с французским коллегой Эммануэлем Макроном, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. При этом самой ожидаемой будет встреча с президентом США Дональдом Трампом в первый день саммита.