Гендиректор КБ «Стрелка» на ВЭФ-2017 рассказал о городах будущего

Генеральный директор КБ «Стрелка» Денис Леонтьев в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке, выступил на Форуме молодых предпринимателей «Точка притяжения — Дальний Восток». Он рассказал о предпринимательском подходе к решению проблем городской среды, привел примеры успешного ее развития, а также обозначил ключевых участников процесса городских преобразований.

Предпринимательский подход к решению подобных задач, по словам Леонтьева, отличает то, что предприниматель не ждет лучших условий, а оценивает текущую ситуацию и ищет возможности привнести в нее нечто новое.

Леонтьев отметил, что задача КБ «Стрелка» — искать и находить городские решения, предполагающие соблюдение баланса интересов власти, бизнеса и общества. Для этого специалисты КБ используют три подхода. Во-первых, это комплексный подход, то есть понимание городской среды как совокупности взаимосвязанных элементов, образующих единое целое. Далее - мультидисциплинарный подход, который означает привлечение команды специалистов из различных областей — социальных, экономических, технологических и архитектурно-градостроительных. Третий — это системность, то есть управление полного цикла: от разработки городских стратегий до сопровождения реализации городских проектов.

Кроме того, КБ «Стрелка», как отметил Леонтьев, удалось создать платформу, которая привлекала бы к этой деятельности большое количество молодых компаний. Сегодня с КБ «Стрелка» успешно сотрудничает несколько сотен компаний — как российских, так и иностранных, и для каждого отдельного проекта подбирается пул профессиональных команд, способных решить ту или иную поставленную задачу.

В качестве примера он привел программу «Города будущего», над которой КБ работает совместно с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). В соответствии с планом программы в 2017 году начинают преображаться 25 городов, в которых благоустроят более 30 общественных пространств. Данная программа реализуется в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды.

Уже весной 2018 года жители смогут пройтись по обновленным площадям, набережным и паркам в таких городах как Воронеж, Ижевск, Набережные Челны, Пенза, Ростов-на-Дону, Грозный, Кемерово, Красноярск, Липецк, Новосибирск, Нижний Новгород, Оренбург, Рязань, Саратов, Уфа, Краснодар, Чебоксары, Иркутск, Астрахань, Хабаровск, Волгоград, Ульяновск, Екатеринбург, Владикавказ, Белгород, Калининград.

На сайте города-будущего.рф, на котором на данный момент представлены более 100 концепций общественных пространств по 35 городам, жителям предлагается оставлять свои комментарии и идеи к проектам, готовящимся к реализации в 2018-2022 годы. Цель проекта — привлечь горожан к формированию комфортной городской среды.

Форум молодых предпринимателей Дальневосточного федерального округа впервые открыл в этом году деловую программу ВЭФ. Основные участники форума — около 400 человек, в основном молодые люди в возрасте до 35 лет.