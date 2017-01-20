Bloomberg предсказал Китаю «дефолтный шторм»

На рынке корпоративных долгов Китая вскоре может произойти «дефолтный шторм», следует из экспертной оценки агентства Bloomberg.

Уже в январе две компании не смогли погасить обязательства, в 2015 году таких случаев было 29, в 2014-м — только семь. В этом году компаниям-заемщикам предстоит выплатить рекордные суммы для погашения облигаций.

Около 31 миллиарда долларов (211 миллиард юаней) предстоит погасить китайским компаниям с рейтингом АА и ниже по сравнению с 155 миллиардами юаней в 2016 году. По данным Народного банка Китая, объем выпущенных долговых обязательств в декабре 2016 года сократился до минимума за всю историю наблюдений. Компаниям предстоит выплатить по облигациям 321,9 миллиарда юаней в 2018 году и 387 миллиардов юаней в 2019 году.

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Аналитик шанхайской Shenwan Hongyuan Group Мэн Сянъюань отмечает, что эмитенты в стране испытывают огромные трудности с выплатами. «Инвесторам нужно следить за уровнем рисков», — подчеркнул он.

Растущие расходы на обслуживание займов вынуждают компании выпускать новые облигации. Таким образом, вероятность «взрывного» сценария возрастает, если объем выпуска облигаций будет оставаться меньше величины предстоящих выплат, сообщили в China International Capital Corp.

В сентябре 2016 года газета The Financial Times писала о приближающемся финансовом кризисе в Китае. Разрыв между соотношением общего долга Китая к ВВП и его историческим трендом достиг 30,1 процента. В целом за 2015 год отток капитала из Китая вырос до рекордных 680 миллиардов долларов.