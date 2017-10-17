Спасись и сохранись

Традиционные религии и криптовалютные системы обещают одно и то же: отказ от участия государства, изоляцию от репрессивных финансовых институтов и особый статус посвященного. А а затем и рождение нового человека в истине. Примечательно, что последние пару лет майнеры и рядовые пользователи криптовалют ведут себя как служители культа и их многочисленная паства. А совсем недавно предприниматели запустили сразу несколько крипто-проектов, непосредственно завязанных на идее божественного. «Лента.ру» разбиралась, что же общего у представителей крипторынка и адептов как новейших, так и вполне традиционных религиозных течений.

В августе увидела свет буддистская криптовалюта под названием Karma Coin , а в начале октября компания Life Change объявила о создании первых Christ Coin — «Иисусьей монеты» специально для христиан. Обе органзации заявили, что пользователи люди могут монетизировать религиозные практики и добрые дела: например, недельная випассана, участие в хоре или чтение библии старикам.

«Оставьте свой след в мире, поддерживая гуманитарную деятельность. Инвестируйте в криптовалюту свою духовную жизнь и получите дополнительный доход. Поддержите свою церковь через пожертвования», — агитируют разработчики Christ Coin.

Во имя блокчейна, токена и святого эфира, айсио!

Криптовалютные энтузиасты действительно часто склонны воспринимать цифровые деньги как некую таинственную праведную силу, которая призвана разрушить прогнившую систему и установить новый мировой порядок.

Цифровые деньги — ненадежный вариант для вложения денег фиатных. Во-первых, такие риски как невозможность отменить ошибочную или мошенническую транзакцию или атака хакеров, не могут быть компенсированы. Из-за колебаний курса практически невозможно прогнозировать стоимость, планировать доход от майнинга или инвестирования, к тому же криптовалюты лишены обвеса в виде балансов и отчетностей, а это повышает тревожность.

Несмотря на это, и, даже благодаря этим множественным неизвестным, криптовалютная сцена дает то, что даже самой черствой человеческой особи милее бухгалтерии — веру в чудо и ощущение божественного присутствия. Будто на его глазах вновь и вновь происходит акт творения, результат которого не подконтролен никому, кроме верующего. Власти не заморозят счет биткоин-кошелька, налоговая служба не потребует свою долю и никто не осудит за спекуляцию.

Фото: Larry Downing / Reuters

Но самые главные аспекты, указывающие на близость крипто-движения к религиозным общинам, — социологические: чувство принадлежности к группе, ощущение эксклюзивного коллективного опыта и иррациональная вера как ключевой объединяющий фактор.

Крипто-нью-эйдж. Что общего у религиозных общин и криптовалютных сообществ?

Как и в случае с любым мало-мальски популярным культом, криптосистемы строятся вокруг харизматичного лидера, пророка, обладающего новым знанием. Старый внешний мир традиционно считается вместилищем пророка и несправедливости, а религиозные (или криптовалютные) течения, несмотря на необузданное желание построить новый мир, вполне способны действовать как «другие» корпорации и держать крупный бизнес.

Причины возникновения культов и биткоинов близки: глобализация мировых процессов, кризис западной цивилизации и мировой финансовой системы, перепотребление и крушение всех общественных идеалов встречает духовный кризис общества, всегда переходящий в повышенный интерес к самосовершенствованию через религиозные и философские учения.

Поэтому феномен криптовалют привлекает все больше бывших клиентов деструктивных сект, «Космопоисков» и кружков радикального ЗОЖ или солнцеедения.

Среди ключевых новейших религиозных направлений криптосообщества больше походят на мягкие образцы синтетических неорелигий и секты околонаучного направления. Они исповедуют веру в магическую силу техники и не обещают жизнь после смерти, но гарантируют успешность в земном воплощении. Синтетики же объединяют несколько разных учений и представляют полученную смесь как универсальную, единую доктрину для всех людей. Некоторые из них, например, «Аум Синреке», «Великое Белое Братство» или «Церковь последнего Завета» приобрели зловещую славу из-за массовых самоубийств и даже терактов.

Биткоин — солидный Господь для солидных господ

Два года назад посетители форума Reddit дискутировали о том, не грешно ли добродетельному христианину инвестировать в криптовалюты? Перевес оказался у типичных представителей риторики протестантизма, где успех в делах считается мерилом праведности, а значит, все ненасильственные средства хороши.

Биткоин сегодня — самая авторитетная и востребованная криптовалюта, цена которой неуклонно приближается к шести тысячам долларов. Его пророка Сатоши Накамото, написавшего самый первый в мире криптовалютный протокол биткоина, никто никогда не видел. При этом миру регулярно являются лже-пророки. Последним убедительным самозванцем, в 2015 году провозгласившим себя тем самым лучезарным Накамото, был австралиец Крейг Стивен Райт. Но ему не удалось подтвердить свою личность с помощью фальшивых цифровых подписей, якобы относившихся к первой операции с биткоинами.

Фото: Liu Xingzhe / EPA

Высокопоставленные чиновники и финансисты, пытаясь выдумать виртуальным монетам правовой статус, имеют ввиду именно его, когда говорят о криптовалютах в целом. И при этом транзакции видны спецслужбам, блокчейн не анонимен, и при минимальном наборе данных можно узнать личность владельца кошелька и источник перевода. Чтобы быть раскрытым, пользователю достаточно воспользоваться онлайн-обменником и оплатить покупку в сети.

Биткоин наказывает. Уничтожение спецслужбами главных международных нарко-площадок AlphaBay и Hansa и исчезновение их российского аналога RAMP убедило криминализированный контингент блокчейна переходить на другие криптовалютные системы. В 2017 году доля незаконных сделок в биткоинах стремительно упала до 20 процентов.

Откуда берутся староверы, еретики и праведники

Полгода назад в верхушке биткоин-сообщества произошел раскол, неизбежный для любой громоздкой религиозной организации. Причиной стала необходимость увеличить скорость прохождения транзакций и избавить систему блокчейн от перегрузок и «заторов», но идеологи системы разошлись в представлениях о ритуалах манинга.

Одна группа разработчиков выступила за переход на новый способ обработки транзакций Segregated Witness (SegWit). Идею поддержали не все участники рынка, но разработчики SegWit объявили, что с 1 августа все отступники не смогут майнить на своих фермах и торговать на своих биржах, потому что старые механизмы больше не будут работать.

Группа несогласных с введением SegWit создала собственный алгоритм SegWit2x, решающий ту же задачу увеличения проходимости немного иначе. Из-за проблем с совместимостью после активации обоих алгоритмов криптовалюта разделилась на две независимые: классический Bitcoin (BTC) и Bitcoin Cash (BCH), цена которого сегодня составляет чуть больше 300 долларов. Сейчас монета занимает четвертое место в топе главных криптовалют.

Разветвления было не избежать, поскольку любое обсуждение усиливает изначальные убеждения членов сообщества, садящихся за стол переговоров. Социальный психолог Дэвид Мейерс (David G. Myers) давно выявил, что коллективное обсуждение укрепляет позицию участников, изначально выступавших «за» какую-либо важную и рискованную процедуру. Те, кто были «против», после обсуждения станут бунтовать сильнее прежнего. Так древние особенности общинной психологии раскололи ни одно направление религии, философии, или искусства.

Ethereum: нефть, очищенная до благодати

Ethereum (ETH) — вторая по стоимости и количеству сторонников криптографическая валюта, за которую сегодня дают 340 долларов. Успех родившегося в 2015 году эфира заключался в простоте устройства и позиционировании. По сути, эта валюта обозначает идеализированную энергию космоса, которая для всех. И о которой грезили естествоиспытатели, городские сумасшедшие, контактеры с внеземным, психонавты и массы задыхающегося в быту электората.

Запасы эфира бесконечны — можно выпустить сколько угодно монет. Эфир способен поддерживать обмен любыми данными и гарантировать заключение защищенных и надежных сделок.

Создатель чистой энергии Ethereum, молодой программист Виталик Бутерин — идеальный миссионер. Для новых адептов у Виталика готовы простые решения, эффективность которых подтверждают уже посвященные пользователи системы Ethereum. Просто поверив, новоприбывшие подключаются к неиссякаемому источнику конвертируемой благодати. И это самая эффектная демонстрация со времен хождения по водам.

Судный день 2.0

Процесс групповой динамики, подобный тому, что разделил биткоин надвое, управлял и расколом в среде почитателей Ethereum. В прошлом году злоумышленник обнаружил критическую уязвимость в исходном коде системы. Сквозь червоточину он увел 50 миллионов долларов в эфирном эквиваленте.

Систему спас предохранитель, не позволяющий конвертировать похищенную валюту раньше, чем через месяц. Команда Бутерина решила посвятить его радикальному способу спасения компании. Поскольку угнанный, но еще не переведенный в иные средства эфир существовал лишь как часть электронной реальности Ethereum и как идея в сердцах адептов, то разработчики просто отменили Судный день. Инженеры откатили всю вселенную Ethereum вместе с прихожанами и запасами неоскверненной благодати. Так родилась спасительная альтернативная реальность, где никогда не было взлома. Именно туда по замыслу программистов должна была мигрировать вся эфирная общественность. А испорченная Армагеддоном реальность подлежала ликвидации.

Но обсуждение в сообществе пошло по древнему сценарию: немногочисленные, но яростные майнеры-староверы отказались переезжать, сославшись на заповеди Ethereum. Они предали анафеме слабых духом любителей хэппи-эндов и остались в опустошенном пост-апокалиптическом пространстве оригинальной версии, чтобы поддерживать чуть живую экосистему Эфира первоначального.

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В рамках конвенциальных финансовых институтов рационального объяснения этому девиантному, жертвенному поведению не существует — сработал механизм веры.

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Светский «валютно-агностический протокол»

«Ripple — это валютно-агностический протокол. Ripple — это победитель».

Профессор Дэвид Андольфатто (David Andolfatto), президент Федерального резерва Сент-Луиса

Не каждая криптовалютная платформа годится для поклонения и самоидентификации. Для взаимодействия с своей аудиторией разработчики протокола Ripple и встроенной валюты XRP не используют манипуляций верой, чувством вины и жертвенностью пользователей. Просто Ripple — бездуховный электронный комбайн, способный обрабатывать буквально все. Он служит надежным конвертером для любых платежных средств и быстро проводит транзакции.

Основатели сильно отличающейся от предыдущих сетей Ripple отказались не только от мифологизации проекта, но и от майнинга. Валюту не нужно добывать, она уже существует в неизменном количестве, — прямо как привычная для рядовых землян материя.

Универсальная система была прохладно встречена сообществами криптомайнеров. Всеядность Ripple оказалась непонятна тем, для кого майнинг стал частью духовной жизни. Ведь работа с Ripple не даст ощущения исключительности — особенно, если сравнивать ее с героическим прозябанием в зоне полузаброшенного староверского Ethereum.

Монета Ripple XRP сегодня стоит всего 16 рублей. При этом капитализация компании составляет более 10 миллиардов долларов, что удерживает ее на третьем месте в топе актуальных криптовалютных сетей.

Вторая просвещенная криптовалютная единица Dash (DASH) (и шестая по влиятельности в мире) сегодня стоит 307 долларов. Для этой сети настоящим культом и высшей ценностью стали повышенная анонимность и безопасность пользователя. И, кроме того, отсутствие диктатуры разработчиков, имитирующих совещания, чтобы обвинить несогласных в ереси и тем самым сплотить добропорядочных прихожан.

Каждый этап развитии Dash под контролем у всех участников сети, и судьба проекта решается демократическим голосованием через механизм децентрализованного управления.

Криптопечать Зверя

Пока одни крипто-мессии заняты мифотворчеством и установкой локальной диктатуры, а другие впечатляют аудиторию незамутненным рацио, криптовалютная система Monero (XMR) переходит на темную сторону.

Monero сегодня занимает 8 место в крипто-топе, стоит 96 долларов, и, похоже, оборачивается паразитом, питающимся чужой энергией, мрачным антиподом одухотворенной криптовалютной грядки.

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Она буквально создана для операций в даркнете, и кибержулики к ней все лояльнее. Пока что Monero — самая безопасная и самая опасная система одновременно. Средства обеспечения конфиденциальности держателей монеты не знает себе равных. Но вот недобросовестные добытчики монет не гнушаются захватывать мощности компьютеров ничего не подозревающих пользователей сети и заставлять процессоры зарабатывать криптовалюту ценой скорого износа. Скрытый майнинг, для которого пираты выбрали именно Monero, стал настоящей осенней эпидемией: сообщения о поражении сайтов вирусами-сталкерами поступают каждый день.

Фото: Reuters

Monero чаще других сравнивают с творением Сергея Мавроди — главной финансовой пирамиды российских 1990-ых «МММ».

Долгое время Зверя олицетворял как раз Мавроди. Деятели тяжелой криптоанархии, что традиционно идет бок о бок с конспирологией и мистицизмом, обнаружили в бизнес-методах Мавроди «оккультные корни финансового апокалипсиса». Оказывается, финансист ушел с российской сцены, но продолжает осваивать бюджеты развивающихся стран и прокачивать своего внутреннего Зверя африканскими биткоинами в рамках тотального «МММ-2».

Тем временем, одержимые заграничные католики и Центробанк России продолжают искать и находят у криптовалютных систем дьявольские отметины финансовых пирамид. Стало быть, с точки зрения крипто-инквизиции, все майнеры служат темной стороне. Или еще чему-то дьявольскому. Дело в вере, личных симпатиях и степени коллективной сплоченности.