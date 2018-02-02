Россиянин создал майнинг-ферму в трамвайном депо и попался

Житель Ангарска арендовал помещение в трамвайном депо, которое принадлежит муниципалитету, и открыл майнинг-ферму для создания криптовалют. Его бизнес закрыли после того, как он вогнал предприятие в долги по счетам за электричество. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает «Комсомольская правда в Иркутске».

Сибиряк снял помещение в муниципальном предприятии «Ангарский трамвай» за 2,3 тысячи рублей — это примерно в пять раз дешевле средней цены за аренду офиса в городе. «Мужчина сообщил, что разместит вычислительную технику. А майнинг-ферма — это ведь и есть вычислительная техника. При заключении договора аренды мы сняли показания счетчиков, и было оговорено, что она оплачивается предпринимателем отдельно», — пояснила изданию сотрудница администрации Ангарского городского округа.

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По данным Babr24.ru, майнинг-ферма была нелегальна: ее обнаружил некий контролер из «Иркутскэнергосбыта». Он поинтересовался, что за подразделение на территории госпредприятия потребляет столько электроэнергии. Директор депо Виктор Загерсон затруднился ответить на этот вопрос. В администрации же рассказали, что, как только узнали о нарушениях, оборудование майнера отключили. В итоге мужчина «расторгнул договор аренды и вывез все оборудование», но за кем остались долги, остается неясным.

Отмечается, что «Ангарский трамвай» находится на грани банкротства. Долг перед энергетиками составляет около 50 миллионов рублей.

Ранее Reuters сообщало, что курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин упал более чем на 30 процентов в целом за неделю и составил 7944 доллара. Это худший период для данной криптовалюты с апреля 2013 года.

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