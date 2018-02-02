Обвал биткоина установил рекорд

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин падал более чем на 14 процентов в пятницу, 2 февраля, и более чем на 30 процентов в целом за неделю. Это был худший период для данной криптовалюты с апреля 2013 года. Об этом пишет Reuters.

По информации Coinmarketcap, в полночь по московскому времени криптовалюта торговалась на уровне 9217 долларов. Однако к 15:30 ее стоимость снизилась до 7944 долларов.

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В пятницу, 2 февраля, другие криптовалюты также дешевеют. На момент написания материала Ethereum опускался в цене на 23 процента — до 794,8 доллара, Ripple — на 30 процентов, до 0,67 доллара, Bitcoin Cash — на 22 процента, до 990 долларов, Litecoin — на 23 процента, до 109 долларов, свидетельствуют данные Coindesk.

Падение криптовалют происходит на фоне заявление властей Индии о желании ввести полный запрет на использование цифровых денег, а также запрета Facebook на рекламу криптовалют, отмечает агентство. Кроме того, одной из причин падения называют вступившие в силу 30 января в Южной Корее новые правила торговли, в соответствии с которыми криптовалютные трейдеры теперь обязаны идентифицировать себя с помощью банковского счета, пишет Marketwatch.

Курс биткоина в 2017 году стремительно рос и неоднократно обновлял исторические максимумы. В начале года стоимость этой криптовалюты составляла около 960 долларов, однако поднималась до отметки в 20 тысяч долларов. С начала 2018 года эта криптовалюта резко обвалилась: уже к 17 января курс биткоина опустился ниже 10 тысяч.

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