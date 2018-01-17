Биткоин упал ниже 10 тысяч долларов

Стоимость биткоина в среду, 17 января, опускалась ниже 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

В 14:53 по московскому времени стоимость криптовалюты снизилась до 9 958 долларов. Однако спустя полчаса она поднялась до 10 315 долларов. Капитализация биткоина составила более 173 миллиардов долларов.

Стоимость биткоина не опускалась ниже 10 тысяч долларов с ноября 2017 года. В середине декабря цена на него установила рекорд, перевалив за 20 тысяч долларов.

За минувшие сутки самая популярная криптовалюта в мире обрушилась на четверть. Падение продемонстрировали и другие криптовалюты из первой сотни. Как сообщает РИА Новости, они дешевеют на фоне новостей из Китая и Южной Кореи, которые хотят ограничить или запретить торговлю ими.

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