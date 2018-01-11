Южная Корея испугалась биткоинов и приготовилась к их полному запрету

Власти Республики Корея готовят законопроект о запрете торговли криптовалютами на виртуальных биржах страны. Об этом заявил глава Минюста страны Пак Сан Ки, сообщает ТАСС

«У нас есть серьезные опасения относительно нынешнего сумасшествия вокруг криптовалют, и закрытие торговых площадок — одна из наших целей», — сказал он. Министр отказался раскрывать подробности возможного закрытия бирж цифровых валют в Южной Корее.

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Зарубежные СМИ стали использовать выражение «кимчхи-бонус» (кимчхи — корейская квашеная капуста), означающее легкие деньги, заработанные на южнокорейских криптовалютных биржах, это говорит о ненормальном состоянии рынка цифровых денег в республике, отметил Пак Сан Ки. «Ситуация вокруг криптовалют стала напоминать азартную игру и спекуляции», — подчеркнул он.

По его словам, виртуальную валюту правильнее называть «виртуальными жетонами», не имеющими реального обеспечения.

Нововведения, которые могут вступить в силу уже в этом месяце, предусматривают запрет на использование анонимных криптовалютных счетов, а также лишат банки возможности предоставлять расчетное обслуживание для анонимных сделок с цифровыми деньгами.

Производитель микросхем для майнинга криптовалют, компания Bitfury, предложила способ раскрыть цепочку транзакций в сети биткоина. Разработчики криптовалюты негативно отреагировали на предложение Bitfury, поскольку анонимность изначально задумывалась как обязательный элемент биткоина.

На долю Южной Кореи приходится 20-25 процентов мирового рынка криптовалют. По данным правительства, средства в цифровые деньги вложили не менее миллиона граждан из 50-миллионного населения страны.

На фоне новостей о возможном запрете торгов в Южной Корее курс биткоина в ночь на 11 января упал на 14 процентов: с 14,9 тысячи до 12,8 тысячи долларов. К 11:00 мск 11 января, по данным CoinDesk, один биткоин стоил 13,7 тысячи долларов. Ранее Coinmarketcap, который собирает данные об объеме рынка криптовалют, исключил из расчетов южнокорейские биржи, что также привело к скачкам курса биткоина.

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