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Криптовалютные биржи закрылись от новых пользователей

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Крупные криптовалютные биржи Bitfinex (Гонконг), Binance (Шанхай) и Bittrex (США) закрыли регистрацию новых аккаунтов из-за массового притока пользователей. Об этом пишет Cointelegraph.

Bittrex и Bitfinex приостановили регистрацию в конце 2017 года, Binance сделала это 5 января. Представители бирж объяснили, что им необходимо обновить инфраструктуру, которая не справляется с большим числом запросов на регистрацию и верификацию.

Вместе с тем, Binance 8 января объявила о частичном возобновлении регистрации: каждый день будет доступно только ограниченное количество новых учетных записей. Ранее площадка сообщала, что ежедневно на бирже регистрируются 250 тысяч пользователей.

Bitfinex обещает возобновить добавление аккаунтов 15 января, Bittrex пока не назвала сроков. По данным Coinmarketcap, площадки Binance и Bitfinex — крупнейшие по объему торгов биткоинами, Bittrex занимает первое место по торговле криптовалютой Ethereum.

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