Найден способ покончить с анонимностью биткоина

Производитель микросхем для майнинга криптовалют, компания Bitfury, предложила способ раскрыть цепочку транзакций в сети биткоина. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Решение, предложенное Bitfury, предполагает объединение адресов разных криптовалютных кошельков одного пользователя в кластеры.

Гендиректор компании Валерий Вавилов отметил, что пользователи заводят несколько кошельков, чтобы скрывать свою личность и, как считают в Bitfury, с помощью этого совершать преступления. «Наш метод поможет проводить расследования и сократит преступную деятельность», — цитирует Вавилова блог Bitfury.

Как пишет Bitcoin.com, разработчики криптовалюты негативно отреагировали на предложение Bitfury, поскольку анонимность изначально задумывалась как обязательный элемент биткоина. Так, Джимми Сонг сказал, что разочарован в Bitfury, по его мнению, это «следующий уровень Chainalysis».

Chainalysis занимается трекингом блокчейна и помогает властям США расследовать преступления, связанные с криптовалютами. Компания утверждает, что может отследить назначение транзакций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



