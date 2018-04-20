МЧС предупредило о риске пожаров из-за майнинга криптовалют

Майнинг криптовалют может привести к увеличению числа аварий на энергетических объектах России из-за возросшей нагрузки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в Центре «Антистихия» МЧС России.

Материалы по теме Майнишь небось Ради биткоина люди потеют, задыхаются и собирают кирпичи

Эксперты отметили, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, из-за чего, как следствие, растет нагрузка на не рассчитанные на это электрические сети. В этом случае повышаются риски возникновения пожаров.

7 февраля в результате пожара в городе Артем восемь квартир многоэтажки полностью выгорели, еще десятки оказались залиты водой. По одной из версий, причиной возгорания стал перегрев электросетей из-за майнинга — в одной из квартир было найдено оборудование, схожее по габаритам с оборудованием для добычи криптовалют.

1 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские законы не должны препятствовать развитию в стране big data, электронной коммерции и распределенного реестра. Распределенный реестр — выстроенная по определенным критериям база данных, под это определение попадает в том числе блокчейн, на котором работает биткоин.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



