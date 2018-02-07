Майнинг назвали причиной пожаров в российских многоэтажках

Перегрев электросетей из-за майнинга может вызывать возгорание. Об этом сообщили РИА Новости в управлении МЧС по Приморскому краю, объясняя причины ЧП в городе Артёме.

По данным регионального главка, восемь квартир многоэтажки полностью выгорели, еще десятки залиты водой. Пострадавших нет.

«В одной из квартир обнаружено оборудование, которое по габаритам похоже на оборудование для майнинга», — отметил собеседник агентства.

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Впрочем, также рассматривается версия неосторожного обращения с огнем и неисправности электроприборов.

Пожар произошел в ночь на вторник, 6 февраля. Огонь охватил верхние этажи и крышу здания. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

2 февраля сообщалось о жителе Ангарска, открывшем майнинг-ферму для создания криптовалют в арендованном помещении трамвайного депо. Его бизнес вынудили закрыть из-за большого потребления энергии. У трамвайного предприятия образовался долг по счетам за свет на сумму около 50 миллионов рублей.

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